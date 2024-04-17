Парапланерист выжил в схватке с орлом и вернулся к полетам через полторы недели

Во Франции пилот параплана выжил в схватке с беркутом. Об этом сообщает Le Parisien.

6 апреля опытный пилот Томас подвергся нападению самого крупного орла, пролетая над Бозелем, департамент Савойя. Хищная птица вцепилась в шлем мужчины и не хотела отпускать его в течение 13 минут. Парапланерист попытался скинуть орла рукой и ударил его, после чего орел схватил экстремала за руки. Томас спасся, получив около пятидесяти ран на теле.

«Его когти прошли сквозь мои перчатки, пуховик и джемпер. Даже присутствие другого парапланериста не заставило его улететь. За исключением первых нескольких секунд, я не пытался отбиться от него перед лицом его силы и убежденности», — отметил пилот.

Несмотря на боль, мужчина не отступал от намеченного курса и после того, как он сбросил высоту, сделав круг, беркут отпустил его. В результате Томасу наложили шов на голову.

«Мне пришлось сделать операцию, чтобы исключить риск повреждения нервов и сухожилий, а также возможное заражение. У меня восемь швов от этой операции на правой руке, где он сидел дольше всего», — рассказал мужчина.

Несмотря на инцидент, в минувшее воскресенье Томас вновь совершил полет на параплане.

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