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«Все время кто-то скребется»: пенсионерка развела в квартире крыс, думая, что это мангусты

Соседи жалуются на пенсионерку из Озерска, которая развела в доме крыс

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Depositphotos

В Челябинской области пожилая женщина заселила многоквартирный дом крысами. О жалобах ее соседей сообщил Telegram-канал «Короче, Челяба».

Жители одного из домов на улице Карла Маркса в Озерске вынуждены терпеть крыс, которых долгое время разводила их соседка-пенсионерка. Женщина, которую жильцы считают сумасшедшей, решила прикармливать грызунов, потому что перепутала их с мангустами. Теперь в соседних квартирах поселились тараканы, а в подъезде, по словам однажды работавшего там кабельщика, стоит «трупный запах».

«Работал в этом подъезде. Потом почти на сутки привкус во рту остался трупный. Крысы у нее по подоконнику скачут, не поверил, пока сам не увидел. Подвал открыт. Крыс там просто море. Пожрали все интернет-кабели в коробах. Одну пришлось прибить. Где то у бабули дыра в полу. Крысы, жирные, здоровые, шастают по трубам и наверх, в квартиру к ней», — говорит мужчина.

Жители признаются, что уже привыкли и к невыносимому запаху от обитающих в подъезде крыс и к тому, что «все время кто-то скребется». Недавно в квартиру к заводчице приехала комиссия. Что делать в этой ситуации, власти пока не знают, ведь выселить женщину из дома вместе с ее питомцами просто так нельзя.

Ранее российская пенсионерка поселила в бане рысь, перепутав ее с собакой.

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