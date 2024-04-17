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Суд назначил россиянке компенсацию за навязчивые звонки коллекторов

Жительница Коми засудила банк, который терроризировал ее звонками

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Depositphotos

В Коми женщина добилась компенсации от кредитора за навязчивые напоминания о долге. Об этом рассказали в пресс-службе судов республики.

Как указала в иске местная жительница, в феврале прошлого года ее официально признали банкротом. Однако коллекторское агентство ООО «НСВ», которое действовало на основании агентского договора с АО «Почта России», в течение всего 2023 года совершало звонки и направляло на номер женщины СМС-сообщения с требованием о возврате кредитной задолженности.

Россиянка оценила свои нравственные страдания в 250 тыс. рублей и попросила взыскать с банка компенсацию морального вреда. Прилузский районный суд рассмотрел иск женщины и признал необоснованные звонки на телефонный номер истца вмешательством в частную жизнь.

Теперь компания-ответчик должна заплатить административный штраф в 250 тыс. рублей, а в пользу же пострадавшей женщины суд взыскал лишь 3000 рублей.

Ранее осужденный пожизненно россиянин отсудил у колонии компенсацию.

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