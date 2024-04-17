Сочинские пенсионеры напали на подростков из-за брошенной бутылки

В Сочи пожилые мужчины напали на подростков из-за брошенной в их сторону бутылки. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел во дворе одного из многоквартирных домов. Пенсионеры что-то сказали группе подростков, и те в ответ бросили в их сторону бутылку.

После этого пенсионеры набросились на несовершеннолетних. На видео с места происшествия видно, как пожилые мужчины избивают одного из подростков, который лежит на земле.

Позже на происходящее обратили внимание прохожие, и пенсионеры отступили. Причина конфликта между пожилыми мужчинами и подростками не уточняется. Отмечается, что агрессоры отрицают, что применяли физическую силу в отношении несовершеннолетних.

До этого в Обнинске школьник напал на пожилую женщину и оплевал ее, а затем перевернул мусорный бак. Сообщается, что этот же школьник за несколько дней до инцидента совместно с другом совершил нападение на несовершеннолетнего и отобрал у него мобильный телефон.

Ранее в Петербурге две школьницы поставили сверстника на колени и залили ему лицо перцовкой.