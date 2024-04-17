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В Якутии бывший полицейский отправил начальника в кому

В Якутии полицейский отправил начальника в реанимацию и получил срок 5,5 года

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Пресс-служба ФСБ России

Суд вынес приговор бывшему сотруднику МВД из Якутии, который травмировал своего начальника. Об этом сообщает пресс-служба Ленинского районного суда региона.

Инцидент произошел в Ленске. По версии правоохранителей, мужчины вместе с другими сотрудниками ведомства отмечали День работника органов внутренних дел. На праздновании экс-полицейский выпил и избил своего начальника, удары пришлись на голову. Известно, что ранее мужчина высказывал претензии к работе подчиненного.

В результате старший по званию получил черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга тяжелой степени. Мужчину госпитализировали. Как сообщает Sakhapress, после ударов подсудимый впал в кому. Его направили в реанимацию.

Суд признал бывшего работника МВД виновным и приговорил к 5,5 года лишения свободы. Их он проведет в колонии общего режима.

Так как некоторое время пострадавший не мог работать, его представитель подала иск о взыскании с подсудимого суммы утерянного заработка. Материалы передали для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Ранее лежащего в коме бойца СВО в Ленинградской области признали самовольно оставившим часть.

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