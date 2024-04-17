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В Армении взорвали бывшее здание минобороны

Блогер Лана Сатор сообщила, что в Армении снесли бывшее здание минобороны

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Shutterstock

В Армении снесли бывшее здание министерства обороны. Об этом на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщила блогер Светлана Тимофеева (Лана Сатор).

По ее словам, минобороны Армении покинуло здание еще в 2008 году. Она отметила, что в 2022 году в здании нелегально поселились беженцы, но в феврале 2023 года их выселили.

Тимофеева заявила, что в декабре прошлого года возле здания появилась строительная техника, а в апреле 2024-го высотку снесли, попросту взорвав.

26 августа 2023 года московский суд заочно арестовал Светлану Тимофееву, проходящую по делу о незаконном доступе к гостайне. Ее имя и дата рождения совпадают с данными популярного российского блогера-фотографа Ланы Сатор, задержанной в Албании возле военного завода в Грамши 21 августа. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Отмечалось, что Албания отказалась экстрадировать обвиняемую в России Лану Сатор.

В мае прошлого года Лану Сатор выпустили из тюрьмы после девяти месяцев заключения.

Ранее в Ереване заявили, что некоторые российские ведущие должны быть «менее эпатажны».

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