Собянин внес изменения в состав правительства Москвы

В московском правительстве произошли кадровые перестановки — соответствующие документы подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Они опубликованы на официальном сайте главы города.

С должности заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства ушел Андрей Бочкарев, по собственному желанию. Он занимал пост с декабря 2020 года.

На его место назначили Владимира Ефимова, который до этого был заместителем мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений. Ефимов назначен на срок полномочий градоначальника.

Кроме того, на должность заместителя мэра в правительстве Москвы назначена Мария Багреева, тоже на срок полномочий главы города. Она при этом продолжит руководить департаментом экономической политики и развития столицы.

До этого, 10 апреля, Собянин освободил от занимаемой должности руководителя департамента образования Москвы Александра Молоткова и назначил на его место Ирину Каклюгину.

Ранее Москва возглавила рейтинг качества городской среды.