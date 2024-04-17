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В Перми пенсионер попал в реанимацию после возгорания телефона

В Перми из-за телефона у мужчины воспламенилась квартира

Житель Перми оказался в больнице после пожара в квартире. Об этом сообщает МЧС РФ в официальном Telegram-канале.

Инцидент произошел в пятиэтажном доме. В одном из жилых помещений воспламенился мобильный телефон, после чего огонь перекинулся на мебель и другие предметы интерьера.

Пожарные оперативно прибыли на место, для ликвидации пожара привлекли десять специалистов и три единицы техники.

«Самостоятельно из дома на улицу вышли пять жильцов, еще двоих специалисты МЧС России вывели в спасустройствах», – сообщается в публикации.

Владельца телефона направили в реанимацию и оказали необходимую помощь, но спасти его не удалось.

В МЧС напомнили о том, что не стоит оставлять технику без внимания, если она заряжается. Помимо этого, не стоит доводить устройства до перегрева.

До этого в Магнитогорске электросамокат воспламенился в квартире. Владелец квартиры сам потушил пожар. Причиной произошедшего стало само средство передвижения, так как в момент происшествия находилось на зарядке.

Ранее в Смоленске мужчина поджег себя и выбежал к детской площадке.

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