Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянин на иномарке сбил лошадь, выбежавшую на дорогу

В Челябинске автомобиль сбил лошадь

close
100%
Shutterstock

В Челябинске иномарка столкнулась с лошадью во время движения. Об этом сообщает 74.ru.

Инцидент произошел на Университетской набережной. На кадрах с места аварии заметно, как животное выскочило на дорогу. В этот момент поворачивавший водитель не успел затормозить и столкнулся с лошадью.

В результате животное перевернулось в воздухе и упало на дорогу. По словам очевидца, у владельца Toyota не было шанса уйти от столкновения.

В комментарии для журналистов сотрудники ГИБДД сообщили, что в аварии никто не пострадал. Машина водителя получила только механические повреждения.

До этого в Москве водитель иномарки сбил молодого человека на самокате. По предварительной информации, юноша выехал на дорогу в месте, не предназначенном для проезда этого типа транспорта. В результате москвича доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Ранее российскую спортсменку дисквалифицировали на два года за избиение лошади.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами