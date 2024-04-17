Россиянин на иномарке сбил лошадь, выбежавшую на дорогу

В Челябинске иномарка столкнулась с лошадью во время движения. Об этом сообщает 74.ru.

Инцидент произошел на Университетской набережной. На кадрах с места аварии заметно, как животное выскочило на дорогу. В этот момент поворачивавший водитель не успел затормозить и столкнулся с лошадью.

В результате животное перевернулось в воздухе и упало на дорогу. По словам очевидца, у владельца Toyota не было шанса уйти от столкновения.

В комментарии для журналистов сотрудники ГИБДД сообщили, что в аварии никто не пострадал. Машина водителя получила только механические повреждения.

До этого в Москве водитель иномарки сбил молодого человека на самокате. По предварительной информации, юноша выехал на дорогу в месте, не предназначенном для проезда этого типа транспорта. В результате москвича доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Ранее российскую спортсменку дисквалифицировали на два года за избиение лошади.