Сомалиец расправился с младшей сестрой в день ее рождения, чтобы спасти свою честь

В Германии сомалиец напал с ножом на младшую сестру, потому что его не устраивал ее образ жизни. Об этом пишет Bild.

В начале декабря прошлого года 24-летний Хуссейн набросился на свою 23-летнюю сестру Ильхам с 30-сантиметровым кухонным ножом. Как уточняется, в тот день девушка отмечала свой день рождения, но ее брат решил с ней расправиться, чтобы спасти свою честь. Он нанес ей такие сильные удары в сердце, печень и легкие, что лезвие погнулось.

Совершив задуманное, он сам позвонил в полицию и признался в содеянном. Прибывшие полицейские попытались реанимировать раненую Ильхам, лежащую на кровати в своей комнате, но не смогли и арестовали Хуссейна, который не оказал сопротивления. На допросе подозреваемый заявил, что сделал это, потому что образ жизни девушки «не соответствовал его культурному образу».

По некоторым данным, незадолго до нападения у потерпевшей появился новый молодой человек, который часто навещал ее. При этом на людях она, по словам знакомых, носила строгую мусульманскую чадру.

«Мы все мусульмане и все еще скорбим. Хорошо, что нашей матери не пришлось быть свидетелем этого», — признались сестры Ильхам.

Суд над уроженцем Сомали проходит в Бремене, приговор обвиняемому, вероятно, будет вынесен через шесть недель.

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