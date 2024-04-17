Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сомалиец расправился с младшей сестрой в день ее рождения, чтобы спасти свою честь

В Германии судят африканца, который расправился с сестрой из-за ее образа жизни

close
100%
Depositphotos

В Германии сомалиец напал с ножом на младшую сестру, потому что его не устраивал ее образ жизни. Об этом пишет Bild.

В начале декабря прошлого года 24-летний Хуссейн набросился на свою 23-летнюю сестру Ильхам с 30-сантиметровым кухонным ножом. Как уточняется, в тот день девушка отмечала свой день рождения, но ее брат решил с ней расправиться, чтобы спасти свою честь. Он нанес ей такие сильные удары в сердце, печень и легкие, что лезвие погнулось.

Совершив задуманное, он сам позвонил в полицию и признался в содеянном. Прибывшие полицейские попытались реанимировать раненую Ильхам, лежащую на кровати в своей комнате, но не смогли и арестовали Хуссейна, который не оказал сопротивления. На допросе подозреваемый заявил, что сделал это, потому что образ жизни девушки «не соответствовал его культурному образу».

По некоторым данным, незадолго до нападения у потерпевшей появился новый молодой человек, который часто навещал ее. При этом на людях она, по словам знакомых, носила строгую мусульманскую чадру.

«Мы все мусульмане и все еще скорбим. Хорошо, что нашей матери не пришлось быть свидетелем этого», — признались сестры Ильхам.

Суд над уроженцем Сомали проходит в Бремене, приговор обвиняемому, вероятно, будет вынесен через шесть недель.

Ранее выяснилось, что россиянин полтора года прятал завернутую в простыню подругу в колодце.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами