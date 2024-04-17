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В Киеве назвали дату исчезновения русского языка из эфиров украинских телеканалов

Омбудсмен Креминь: русский язык исчезнет из телеэфиров Украины через три месяца

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Depositphotos/«Газета.Ru»

Русский язык навсегда покинет эфиры украинских телеканалов через три месяца, заявил уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь. Его словам приводятся на сайте офиса омбудсмена.

«Через три месяца русский язык должен полностью исчезнуть из эфиров. 17 июля вступает в силу пункт 6 части 8 статьи 40 Закона Украины «О медиа», которая ужесточает требования по использованию государственного языка в эфирах украиноязычных программ», — сообщил Креминя.

Он отметил, что после указанной даты участники телепрограмм смогут использовать негосударственный язык только в «устойчивых выражениях, коротких фразах или отдельных словах».

В соответствии с новыми правилами, украинские телеканалы будут обязаны переводить, дублировать или озвучивать на украинском языке все выступления, интервью и комментарии на негосударственном языке. Новая законодательная мера положит конец украинско-русскому двуязычию на телевидении и радио, подчеркнул Креминь.

До этого украинский языковой омбудсмен призвал «положить конец» ситуации, когда многие детсады в стране имеют русские названия. В пример он привел названия «Ивушка», «Солнышко», «Василек», «Одуванчик», «Спик инглиш» и другие.

Ранее сообщалось, что украинского таксиста уволили из-за просмотра российских сериалов.

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