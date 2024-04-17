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Взрыв произошел на заводе по производству боеприпасов в Великобритании

Telegraph: взрыв произошел на заводе по производству боеприпасов в Уэльсе

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Nicolas Economou/NurPhoto/Reuters

Взрыв произошел на заводе по производству компонентов для боеприпасов британской компании BAE Systems в Уэльсе. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на представителя компании.

На фабрику BAE Systems в Гласкоде в Монмутшире были вызваны экстренные службы.

Предположительно, взрыв произошел внутри здания на территории завода, подчеркивает издание. Информации о пострадавших пока нет, компания начала расследование произошедшего.

Накануне в американском Скрэнтоне загорелся завод, поставляющий артиллерийские снаряды для ВСУ. На фотографии и видео, опубликованных в сети, было видно, как на территории завода возник густой черный дым.

Завод в Скрэнтоне является ведущим поставщиком крупнокалиберных снарядов для артиллерии США уже более 60 лет. В феврале портал National Defense сообщал о модернизации завода армейских боеприпасов в Скрэнтоне в связи с ускорением производства 155 мм артиллерийских снарядов из-за конфликта на Украине.

Ранее выживальщик рассказал, как выжить при ядерном взрыве.

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