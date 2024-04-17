Агрессивно раздвигавший ноги в автобусе петербуржец получил 240 часов обязательных работ

В Петербурге осудили мужчину, который агрессивно раздвигал ноги в автобусе и напал на подростка. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

По информации пресс-службы, инцидент произошел в маршрутном автобусе №208, двигавшимся мимо дома на проспекте Художников. Мужчина сел рядом с ранее незнакомым подростком и начал раздвигать ноги, тем самым двигая ноги несовершеннолетнего. Соседу это не понравилось и он стал возвращать свои конечности в прежнее положение.

Когда подросток начал восстанавливать прежнее положение ног, мужчина ударил его правым локтем по лицу. Повреждение, которое получил несовершеннолетний, оценили как не причинившее вреда здоровью.

Отмечается, что мужчина ранее не был судим, раскаялся в содеянном и принес публичные извинения в ходе судебного заседания. Суд назначил ему наказание в виде 240 часов обязательных работ.

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