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В Ростовской области мужчина впал в кому после столкновения с мотокроссером

Под Новошахтинском произошло ДТП с двумя мотокроссерами

Два жителя Ростовской области попали в больницу после исполнения трюков на мотоциклах. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Инцидент произошел под Новошахтинском. По данным источника, столкнулись два мотокроссера. На кадрах с места инцидента видно, как один из участников поднялся в воздух и зацепил колесом голову другого водителя. В результате первый отлетел в сторону вместе со средством передвижения.

В результате оба участника аварии пострадали. Как рассказали очевидцы, один из них находится в коме. Второй водитель находится в больнице, медики диагностировали у него тяжелые травмы, об их характере информация отсутствует.

До этого задержали байкера, которого подозревают в нападении на полицейских. По версии правоохранителей, мужчина открыл стрельбу по сотрудникам МВД, после чего скрылся на мотоцикле. После этого некоторое время он скрывался в Тверской области.

Ранее дептранс Москвы попросил мотоциклистов быть более предсказуемыми.

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