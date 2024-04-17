Жителям затопленного тюменского села «всего хватает», несмотря на отсутствие хлеба

Житель села Афонькино Тюменской области Дмитрий рассказал «Газете.Ru», что из-за подтоплений воду к ним завозят на лодках, а людям пока «всего хватает». Он уточнил, что хлеб местным жителям пообещали привезти завтра.

«Дороги, конечно, все перемыло. Сейчас у нас лодка ездит от села Ильинка до Афонькино, воду завозят. Хлеб еще не завозили, но завтра сказали, что будут хлеб завозить. Всего вроде хватает», — сказал он.

Дмитрий отметил, что большая часть местных не стала эвакуироваться. По его словам, люди прячут вещи на чердаках и вторых этажах домов, а скот перегоняют к соседям, живущим на более высоких улицах.

«У меня двухэтажный дом, мы на второй этаж все вещи сложили. У кого одноэтажные дома — на чердак все вещи подняли. На Береговую улицу к друзьям перетаскивают, потому что их точно не затопит, она очень высокая, туда переезжают. Некоторые коров к соседям перегоняют, где, скорее всего, не подтопит. Люди все сплоченные стали, общительные, помощь все предлагают друг другу», — добавил он.

17 апреля издание Ura.ru сообщило, что в Тюменской области в селе Афонькино в магазинах закончился хлеб и практически полностью исчезла питьевая вода из-за затопленных дорог. В торговых точках осталось небольшое количество полуторалитровых бутылок, а все пятилитровые уже раскупили, рассказала одна из жительниц населенного пункта.

До этого три села в Тюменской области начали эвакуировать из-за опасности подтопления, в том числе Афонькино. Одна из жительниц региона в беседе с «Газетой.Ru» говорила, что жители не хотят покидать свои дома.

Ранее мэр Орска и губернатор не стали встречаться с депутатом Госдумы.