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Мужчины напугали администратора отеля в Петербурге «ружьем» и попали в отдел полиции

«Фонтанка»: в Петербурге задержали пьяных мужчин с похожим на ружье предметом

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Shutterstock

В Петербурге задержали пьяных мужчин, которые напугали администратора отеля предметом, похожим на ружье. Об этом сообщает «Фонтанка».

По информации издания, инцидент в Петергофе произошел 16 апреля. По словам администратора отеля «Бельведер», туда пришли двое пьяных мужчин с предметом, похожим на ружье. Девушка испугалась, закрылась в номере и вызвала на место сотрудников правоохранительных органов.

Прибывшие на место полицейские задержали мужчин в возрасте 46 и 37 лет. У старшего из них в руках находился предмет, который по конструкции был похож на ружье. Сообщается, что их обоих доставили в отдел для дальнейшего разбирательства.

До этого в Краснодаре мужчина направил ружье в лицо прохожей после того, как она с ним заговорила. Женщина отметила, что он таким образом выразил злость после того, как она сделала ему замечание о стрельбе по голубям.

Ранее петербуржец с собакой открыл стрельбу на пункте выдачи Ozon из-за замечания питомцу.

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