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Уголовное дело о призывах к терроризму возбудили против врача за комментарий в соцсети

Во Владикавказе завели дело на врача-рентгенолога, призывавшего сжигать заправки

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Depositphotos

В Северной Осетии на врача-рентгенолога завели уголовное дело за призыв сжигать АЗС. Об этом сообщает Telegram-канал «Сапа 15».

Некий пользователь «ВКонтакте» написал комментарий под постом о вероятном росте цен на топливо в связи с обострением палестино-израильского конфликта.

«Пора начинать сжигать заправки, как вышку 5G когда-то в Ногире», — предложил тогда комментатор.

Призыв уничтожать АЗС заинтересовал правоохранителей, они быстро установили личность автора радикального предложения, несмотря на фейковый ник.

Им оказался 29-летний рентгенолог, работающий в одной из больниц Владикавказа. В отношении мужчины возбуждено дело о призывах к осуществлению террористической деятельности в сети. Сейчас медик находится под подпиской о невыезде.

Ранее стало известно, что следственный комитет проверит бьюти-блогера Аветисян на экстремизм.

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