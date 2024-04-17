Уголовное дело о призывах к терроризму возбудили против врача за комментарий в соцсети

В Северной Осетии на врача-рентгенолога завели уголовное дело за призыв сжигать АЗС. Об этом сообщает Telegram-канал «Сапа 15».

Некий пользователь «ВКонтакте» написал комментарий под постом о вероятном росте цен на топливо в связи с обострением палестино-израильского конфликта.

«Пора начинать сжигать заправки, как вышку 5G когда-то в Ногире», — предложил тогда комментатор.

Призыв уничтожать АЗС заинтересовал правоохранителей, они быстро установили личность автора радикального предложения, несмотря на фейковый ник.

Им оказался 29-летний рентгенолог, работающий в одной из больниц Владикавказа. В отношении мужчины возбуждено дело о призывах к осуществлению террористической деятельности в сети. Сейчас медик находится под подпиской о невыезде.

Ранее стало известно, что следственный комитет проверит бьюти-блогера Аветисян на экстремизм.