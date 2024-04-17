В Москве иномарка сбила молодого человека на самокате, он в тяжелом состоянии

Москвич попал в больницу после ДТП на востоке столицы. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Инцидент произошел на Краснобогатырской улице. Предварительно, молодой человек на электросамокате решил пересечь дорогу в непредназначенном для этого месте. В результате в 18-летнего россиянина врезался водитель машины марки Nissan.

Приехавшие на место инцидента медики госпитализировали пострадавшего в тяжелом состоянии. На данный момент он находится в больнице.

На месте работают специалисты Госавтоинспекции. Они выясняют все обстоятельства произошедшего и проводят другие необходимые мероприятия.

До этого в Рязани девятилетний школьник оказался в больнице после столкновения с электросамокатом. Известно, что наехавшая на ребенка девушка ехала по тротуару. О том, какие травмы получил пострадавший, не сообщается.

Ранее в Петербурге женщина на самокате повредила позвоночник в ДТП с автомобилем.