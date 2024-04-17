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Россиянка заказала ограбление родителей из мести

kp.ru: на Алтае осудили женщину, заказавшую ограбление родителей из мести

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Depositphotos

На Алтае местную жительницу признали виновной в организации ограбления дома, где проживают ее отец и мачеха. Об этом сообщает kp.ru.

Инцидент произошел в ноябре 2022 года в городе Камень-на-Оби. В дом местного жителя и его супруги проникли двое злоумышленников, с которыми заказчица познакомилась при случайных обстоятельствах ранее и подговорила их похитить деньги и золото из жилья родственников.

Женщина рассказала сообщникам, что родитель якобы взял у нее 1,5 млн рублей и не отдал, поэтому она хотела ему отомстить.

Грабители по указанию заказчицы забрали из дома ценное, после чего разделили награбленное между собой, предложив дочери потерпевших только серебро и дрель, от которых она отказалась.

Двое подельников скрылись с награбленным. За украшения они выручили около 500 тыс. рублей. Дочь потерпевших также пыталась уйти от закона, но ее задержали и осудили. Ее приговорили к двум годам лишения свободы, но позже заменили наказание на два года принудительных работ с удержанием 15% из заработной платы.

Ранее россиянин после ссоры со знакомой из мести отравил дизелем колодцы рядом с ее домом.

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