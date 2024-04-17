В Подмосковье установят новые знаки направления поворота

На дорогах Московской области установят более 10 тыс. знаков направления поворота для снижения аварийности, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Как рассказал заместитель председателя правительства – министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик, к осени знаки установят на 600 участках дорог с радиусом поворота более 30 метров.

Он добавил, что основные работы будут выполнены в Сергиевом Посаде, Солнечногорске и Одинцово.

Гержик подчеркнул, что с 2020 года на дорогах Подмосковья было установлено более 35 тыс. знаков направления поворота.