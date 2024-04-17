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В Подмосковье установят новые знаки направления поворота

В Московской области установят более 10 тысяч знаков направления поворота

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Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

На дорогах Московской области установят более 10 тыс. знаков направления поворота для снижения аварийности, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Как рассказал заместитель председателя правительства – министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик, к осени знаки установят на 600 участках дорог с радиусом поворота более 30 метров.

Он добавил, что основные работы будут выполнены в Сергиевом Посаде, Солнечногорске и Одинцово.

Гержик подчеркнул, что с 2020 года на дорогах Подмосковья было установлено более 35 тыс. знаков направления поворота.

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