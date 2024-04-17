Вода и хлеб закончились в затопленном селе в Тюменской области

В Тюменской области в затопленном селе закончилась питьевая вода и хлеб. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на местных жителей.

По информации агентства, в селе Афонькино в магазинах закончился хлеб и практически полностью исчезла питьевая вода. В торговых точках осталось небольшое количество полуторалитровых бутылок, а все пятилитровые уже раскупили, рассказала одна из жительниц населенного пункта.

Женщина поделилась опасениями жителей о том, что местный продуктовый магазин также может затопить. Из-за затопленных дорог в Афонькино перестали привозить питьевую воду и хлеб. Ura.ru отмечает, что продуктовые запасы в населенном пункте не были сделаны в достаточном количестве.

До этого три села в Тюменской области начали эвакуировать из-за опасности подтопления. Среди них также оказалось Афонькино. Одна из жительниц региона рассказала, что жители не хотят покидать свои дома.

Ранее число населенных пунктов под угрозой подтопления в Тюменской области возросло.