Пытавшийся украсть алкоголь из московского магазина вор ударил охранника ножом и попал на видео

В Москве магазинный вор ударил охранника ножом при попытке украсть алкоголь. Об этом сообщает ГУ Росгвардии по столице.

По информации ведомства, инцидент произошел в Северо-Восточном административном округе. По словам охранника, мужчина попытался украсть алкоголь и во время конфликта из-за попытки пресечь кражу ударил его ножом.

На кадрах с места происшествия видно, как посетитель магазина во время конфликта с охранником достает нож. Сотруднику магазина удается удержать злоумышленника до прибытия Росгвардии.

Сообщается, что в результате произошедшего охранник получил резаную рану руки. Злоумышленника задержали и передали сотрудникам правоохранительных органов для проведения дальнейшего разбирательства по факту инцидента.

До этого неадекватный мужчина порезал горло 25-летней москвичке возле детской больницы. Сотрудники вневедомственной охраны в короткие сроки обнаружили и задержали предполагаемого злоумышленника.

Ранее в Подмосковье пятиклассник угрожал матери ножом и оказался в психбольнице.