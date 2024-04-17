Климатолог назвал общую причину потопа в Дубае и наводнения в Оренбуржье

Паводки в российских регионах и потоп в Дубае из-за проливного дождя связаны общей проблемой – глобальным изменением климата, рассказал сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН, биофизик и климатолог Алексей Карнаухов. На фоне роста температуры земли из-за выброса углекислого газа многие природные катаклизмы в мире стали происходить чаще, пояснил он в беседе с НСН.

В качестве примера кардинального изменения климата эксперт привел также прошлогоднее разрушительное наводнение в Ливии, где обычно в течение года могло вообще не выпасть осадков. Число подобных аномальных событий продолжает расти из-за глобального потепления, подчеркнул климатолог.

Количество осадков в мире растет на фоне увеличения температуры Земли и скорости передвижения циклонов. При этом зачастую существующие ресурсы, сооружения не справляются с такой нагрузкой, так как раньше подобного опыта не было, отметил Карнаухов.

«Возникают наводнения, стихийные бедствия. События в Дубае и в Оренбуржье – звенья одной цепи, как и лесные пожары», — подчеркнул он.

Уже через 200-300 лет температура Земли преодолеет отметку в 100 градусов, а после этого человечество может получить планету, нагретую до 500-700 градусов. Количество углекислого газа, несмотря на попытки сократить выбросы, продолжает расти в атмосфере, и решить проблему могут только более кардинальные меры, подчеркнул ученый.

«Многим людям, к сожалению, безразлично, что будет с нашей планетой через 300 лет. В этом главная опасность», — заключил климатолог.

Напомним, на Дубай обрушились проливные дожди, и-за чего в городе перекрыли трассы, отменили рейсы в аэропорту, затопило метро. Жители сообщают о затоплении одного из крупнейших ТЦ в мире «Дубай Молл», передвигать по городу можно только в автомобиле и то с большим риском.

В Оренбургской области в этом сезоне оказались затоплены целые поселки, из зоны бедствия эвакуированы тысячи человек. Власти Оренбурга сообщили жителям об угрозе затопления еще трех районов города.

Климатолог ранее предупредил о надвигающихся природных катаклизмах.