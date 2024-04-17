Двое взрослых и двое детей получили травмы, выпав с аттракциона вместе с сиденьями

В узбекском Термезе четыре посетителя аттракциона попали в больницу с травмами, выпав с карусели вместе с сиденьями. Об этом сообщает Госкомитет промышленной безопасности Узбекистана в Telegram-канале.

Двое взрослых и двое подростков пострадали в парке отдыха «Болажон» в Узбекистане, они катались на аттракционе «Веселые горки» и выпали во время движения. Всех пострадавших пришлось госпитализировать.

«Вместе с сиденьями выпали четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних — 2009 года рождения и 2013 года рождения», — сообщил РИА Новости представитель прокуратуры.

По данным Госкомитета промышленной безопасности Узбекистана, аттракцион не проходил проверку перед началом сезона, у владельцев карусели отсутствует сертификат о разрешении эксплуатации «Веселых горок».

До этого сообщалось, что в парке имени Горького в Москве ребенок упал с тарзанки, у аттракциона неожиданно оборвался трос. Мальчик упал на землю с высоты и потерял сознание. Пострадавшего госпитализировали с сотрясением мозга.

Ранее ребенок попал в больницу после катания на аттракционе в Пятигорске.