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Двое взрослых и двое детей получили травмы, выпав с аттракциона вместе с сиденьями

В Узбекистане четыре человека выпали с аттракциона «Веселые горки»

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В узбекском Термезе четыре посетителя аттракциона попали в больницу с травмами, выпав с карусели вместе с сиденьями. Об этом сообщает Госкомитет промышленной безопасности Узбекистана в Telegram-канале.

Двое взрослых и двое подростков пострадали в парке отдыха «Болажон» в Узбекистане, они катались на аттракционе «Веселые горки» и выпали во время движения. Всех пострадавших пришлось госпитализировать.

«Вместе с сиденьями выпали четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних — 2009 года рождения и 2013 года рождения», — сообщил РИА Новости представитель прокуратуры.

По данным Госкомитета промышленной безопасности Узбекистана, аттракцион не проходил проверку перед началом сезона, у владельцев карусели отсутствует сертификат о разрешении эксплуатации «Веселых горок».

До этого сообщалось, что в парке имени Горького в Москве ребенок упал с тарзанки, у аттракциона неожиданно оборвался трос. Мальчик упал на землю с высоты и потерял сознание. Пострадавшего госпитализировали с сотрясением мозга.

Ранее ребенок попал в больницу после катания на аттракционе в Пятигорске.

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