Россияне смогут оплачивать покупки без очередей в кассу

Онлайн-сервис доставки из магазинов и ресторанов СберМаркет и компания Metro представили ScanPay, с помощью которого россияне смогут оплачивать покупки в офлайн-магазинах без очередей, сообщает пресс-служба компании.

Также ScanPay позволяет контролировать сумму корзины во время покупок.

«ScanPay — это одно из таких решений, которое меняет привычный сценарий покупок в офлайн-магазинах, делая путь клиентов быстрее и проще. Мы опросили пользователей этой услуги и выяснили, что 73% из них отмечают экономию времени и легкость использования ScanPay», — рассказал коммерческий директор по корпоративным продажам «СберМаркета» Иван Бабич.

Воспользоваться ScanPay можно через приложение «СберМаркета». Покупатель сканирует штрих-коды товаров (кроме алкоголя и табачных изделий) и оплачивает их в приложении.

«Сканировать продукты можно как в процессе наполнения корзины, что сокращает время пробития товара, так и в зоне упаковки на выделенной кассе. В среднем в корзине покупателя 23 товара», — рассказала руководитель по ecom Metro Елена Куроптева.

По данным «СберМаркета» и исследовательского агентства «Русопрос», в среднем россияне проводят в очередях по 168 часов или 7 дней в год. Также 61% покупателей называют очереди в кассу одной из ключевых проблем.