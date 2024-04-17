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ФСБ показала допрос фигуранта дела о подрыве авто экс-сотрудника СБУ

ФСБ опубликовала видео с допросом фигуранта дела о подрыве машины Прозорова

Федеральная служба безопасности (ФСБ) показала допрос второго фигуранта дела о подрыве автомобиля бывшего сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова. Видео опубликовало ТАСС.

По информации сотрудников ФСБ, компоненты взрывного устройства замаскировали под средства по уходу за волосами и инструменты для маникюра, которые в Варшаве местная жительница передала в транспортную компанию.

Задержанный сообщил, что является гражданином Молдавии и России. Он занимается доставкой грузов и частными перевозками из стран Восточной Европы и СНГ.

6 апреля 2024 года в Литве он получил груз из Польши от представителя своей компании. Груз нужно было доставить в Москву, добавил курьер.

До этого в ФСБ рассказали, что покушение на Прозорова готовили как минимум три человека. Все они фигурируют в ролике, опубликованном спецслужбой.

16 апреля стало известно, что ФСБ задержала подозреваемого в подрыве машины Прозорова. Как сообщали силовики, им оказался 41-летний россиянин, завербованный СБУ. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее участвующий в СВО депутат заявил, что его пытались ликвидировать из HIMARS.

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