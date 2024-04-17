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В Красноярском крае два вагона сошли с рельсов

Два порожних вагона сошли с рельсов на станции Зеледеево в Красноярском крае

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В Красноярском крае на станции Зеледеево сошли с рельсов два порожних вагона. Об этом сообщает пресс-служба Красноярской железной дороги.

«Сегодня в 07.37 (03.37 мск) на станции Зеледеево двухпутного электрифицированного участка Чернореченская – Красноярск Красноярской железной дороги произошел сход двух порожних вагонов грузового поезда. Пострадавших нет», – говорится в сообщении.

Отмечается, что к ликвидации последствий привлекли восстановительный поезд со станции Красноярск.

В связи с происшествием задерживаются пассажирские поезда: №70 (МоскваЧита); №9 (Владивосток – Москва); №69 (Чита – Москва); №10 (Москва – Владивосток).

Красноярская транспортная прокуратура в свою очередь сообщила о начале проверки исполнения законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте.

4 апреля в Московской области поезд «Иволга», который сейчас проходит обкатку, столкнулся с тепловозом.

2 апреля в Подмосковье более десяти вагонов сошли с рельсов. Инцидент произошел на перегоне Иванцево – Костино Савеловского направления.

21 марта на перегоне Гыршелун — Хушенга Забайкальской железной дороги семь вагонов с углем и три цистерны с дизельным топливом сошли с рельсов.

Ранее в Грузии пассажирский поезд сошел с рельсов.

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