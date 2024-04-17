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В «Аэрофлоте» рассказали о ситуации по рейсам из Москвы в Дубай

«Аэрофлот»: ситуация с отправкой рейсов в Дубай стабилизируется

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Alexander Cornwell/Reuters

В авиакомпании «Аэрофлот» заявили, что ситуация с отправкой рейсов из Москвы в Дубай стабилизируется. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы компании.

В публикации отмечается, что сегодня за 16 апреля из Дубая был отправлен один рейс. 17 апреля в 12:59 из Москвы в Дубай был отправлен второй самолет. В ближайшее время будет выполнен еще один рейс из Дубая в Москву за 16 апреля. Также планируется отправить еще несколько ранее задержанных самолетов по маршрутам Дубай — Москва и в обратном направлении.

В пресс-службе подчеркнули, что предпринимают все усилия, чтобы обеспечить пассажирам услуги в соответствии с требованиями Федеральных авиационных правил РФ в сложившийся сбойной ситуации в аэропорту Дубая.

Накануне на Эмираты обрушились сильнейшие ливни, из-за чего перестал работать самый загруженный аэропорт мира в Дубае. Сначала самолеты пытались взлетать по залитым водой полосам, но в итоге рейсы пришлось массово отменять. По затопленным дорогам до терминалов не могут добраться рабочие и пилоты, а российские туристы были вынуждены ночевать на полу и скамейках в зале ожидания без помощи от авиакомпаний и туроператоров.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.

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