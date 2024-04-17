Fly Dubai отменила рейс в Волгоград

Вечерний рейс авиакомпании из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Fly Dubai из Дубая в Волгоград и обратно отменили. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря волгоградского аэропорта Анастасию Голодову.

«Решением авиакомпании рейс в Дубай 17 апреля отменен», — сообщила она.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта, отменены рейсы Дубай — Волгоград на 22:20 и Волгоград -— Дубай на 23:20.

На Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) обрушились сильнейшие ливни, из-за чего перестал работать самый загруженный аэропорт мира в Дубае. Сначала самолеты пытались взлетать по залитым водой полосам, но в итоге рейсы пришлось массово отменять. По затопленным дорогам до терминалов не могут добраться рабочие и пилоты, а российские туристы были вынуждены ночевать на полу и скамейках в зале ожидания без помощи от авиакомпаний и туроператоров. В Минэкономразвития добавили, что следят за ситуацией с задержкой вылета россиян из ОАЭ.

Ранее было названо число российских туристов в ОАЭ.