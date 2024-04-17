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Суд на Украине избрал меру пресечения священнику УПЦ

Суд в Киеве избрал меру пресечения замглавы отдела внешних связей УПЦ Данилевичу

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Миколай Данилевич/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Соломенский суд Киева избрал меру пресечения священнику, заместителю председателя отдела внешних связей канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Николаю Данилевичу. Об этом сообщило украинское издание «Граты».

В апреле Служба безопасности Украины возбудила в отношении протоиерея уголовное дело по обвинению по статьям УК Украины — «Об оправдании действий РФ» и «О нарушении равноправия граждан в зависимости от религиозных убеждений».

Основанием для обвинений стали два поста в Telegram-канале, в которых священнослужитель обвиняет раскольническую Православную церковь Украины (УПЦ) в незаконном захвате храмов УПЦ.

По данным «Граты», 17 апреля прокуратура просила отправить Данилевича под домашний арест, но судья назначил ему только личное обязательство являться к следователю.

Украинские власти начали массово закрывать церкви канонической Украинской Православной церкви, вводить санкции и выдвигать обвинения против священнослужителей, ссылаясь на связь УПЦ с Россией. Местные власти в разных регионах Украины вовсе приняли решения о полном запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесли законопроект о ее фактическом запрете на территории всей страны.

Ранее власти Украины раскрыли планы на Киево-Печерскую лавру.

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