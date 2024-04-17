Суд на Украине избрал меру пресечения священнику УПЦ

Соломенский суд Киева избрал меру пресечения священнику, заместителю председателя отдела внешних связей канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Николаю Данилевичу. Об этом сообщило украинское издание «Граты».

В апреле Служба безопасности Украины возбудила в отношении протоиерея уголовное дело по обвинению по статьям УК Украины — «Об оправдании действий РФ» и «О нарушении равноправия граждан в зависимости от религиозных убеждений».

Основанием для обвинений стали два поста в Telegram-канале, в которых священнослужитель обвиняет раскольническую Православную церковь Украины (УПЦ) в незаконном захвате храмов УПЦ.

По данным «Граты», 17 апреля прокуратура просила отправить Данилевича под домашний арест, но судья назначил ему только личное обязательство являться к следователю.

Украинские власти начали массово закрывать церкви канонической Украинской Православной церкви, вводить санкции и выдвигать обвинения против священнослужителей, ссылаясь на связь УПЦ с Россией. Местные власти в разных регионах Украины вовсе приняли решения о полном запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесли законопроект о ее фактическом запрете на территории всей страны.

Ранее власти Украины раскрыли планы на Киево-Печерскую лавру.