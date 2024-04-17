Стало известно об аресте подозреваемого в убийстве участника КВН Геворкяна

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Арестован подозреваемый в убийстве 31-летнего участника КВН Амирана Геворкяна на фестивале в Сочи. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По информации Telegram-канала, 32-летний Артур Русалов скрывался в течение трех месяцев.

«Амиран Геворкян, который был гостем на фестивале КВН и житель Дагестана Артур Расулов начали выяснять отношения. Юморист получил удар в лицо и упал с высоты 2,5 метра головой вниз», — сообщает Telegram-канал.

В результате падения Геворкян получил перелом основания и свода черепа и сильнейший ушиб мозга, впал в кому. Несмотря на старания врачей, он скончался через несколько дней в больнице.

До этого отец подозреваемого Артура Русалова заявлял, что Геворкян бросался с ножом на людей, а его сын пытался это остановить.

По словам мужчины, подозреваемый не собирался убивать юмориста, он даже пытался поймать его, спасая от смертельного падения.

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