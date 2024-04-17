Ликвидация украинского беспилотника над Татарстаном не причинила ущерба региону

Особая экономическая зона «Алабуга» после уничтожения украинского беспилотника в Елабужском районе Республики Татарстан функционирует в штатном режиме. Об этом сообщил глава Елабужского муниципального района Рустам Нуриев в в своем Telegram-канале.

«Разрушений и пострадавших нет», — отмечается в публикации.

Согласно информации Нуриева, на ОЭЗ «Алабуга» были приняты меры по обеспечению безопасности персонала, на данный момент мероприятия завершены, ОЭЗ работает штатно.

«Ситуация в городе находится под контролем, угроз нет», — отметил глава муниципалитета.

Незадолго до этого пресс-служба министерства обороны России сообщила, что 17 апреля около 11:20 мск средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали украинский беспилотник над территорией республики Татарстан.

В начале апреля в результате предыдущей атаки беспилотников по району «Алабуги» пострадали 12 человек.

Ранее глава атакованной «Алабуги» заявил, что ВСУ не смогут запугать россиян.