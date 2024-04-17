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В парламенте Грузии попытались сорвать заседание во время обсуждения закона об иноагентах

Оппозиционеров вывели из парламента Грузии при обсуждении закона об иноагентах

В парламенте Грузии был объявлен технический перерыв во время обсуждения законопроекта об иноагентах. Об этом сообщает Sputnik Грузия.

Отмечается, что спикер парламента Шалва Папуашвили объявил перерыв, после чего из зала вывели лидера оппозиционной партии «Стратегия Агмашенебели» Георгия Вашадзе, председателя «Единого нацдвижения» Левана Хабеишвили, а также одного из лидеров партии Тину Бокучава.

Днем 17 апреля бывший президент Грузии Михаил Саакашвили призвал сторонников оппозиции, митингующих против принятия законопроекта об иностранных агентах, к продолжению протестов и их распространению по всей стране.

Вечером 16 апреля сообщалось, что в Тбилиси у здания парламента на митинге против законопроекта об иностранных агентах появился спецназ МВД Грузии. До этого митингующие устроили драку с сотрудниками полиции.

В ночь на 16 апреля в Тбилиси прошла масштабная акция протеста против принятия законопроекта об иноагентах. Ее участники попытались прорвать кордон полиции. 14 участников акции задержаны, пострадал сотрудник полиции. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Дмитрий Медведев увидел за митингами в Грузии «опытную голливудскую руку».

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