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Российского пенсионера с анафилактическим шоком после укуса гадюки забрали в больницу

В Чебоксарах врачи спасли пенсионера с анафилактическим шоком после укуса гадюки

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Больница скорой медицинской помощи/VK

В Чебоксарах врачи Больницы скорой медицинской помощи помогли 62-летнему мужчине, которого укусила ядовитая змея. Об этом рассказали в пресс-службе медицинского учреждения.

Пациент пояснил, что проживает в районе «Заволжье». По его словам, гадюка вцепилась ему в руку, когда он вышел в огород убрать мусор.

После этого мужчина обратился в поликлинику по месту жительства, после оказания первой помощи его на «скорой» забрали в отделение острых отравлений больницы.

«Мужчину доставили в состоянии анафилактического шока. Помимо низкого давления, у него присутствовала тахикардия, его тошнило и рвало, он был весь бледный, кожа — влажная», — рассказала врач-токсиколог больницы Марина Сидорова.

Медик добавила, что рука, в которую мужчина получил укус, сильно отекла и покраснела. При прикосновении к ней пострадавший испытывал сильную боль.

Врачи назначили пациенту необходимую терапию, а также ввели противостолбнячную сыворотку.

Ранее после укуса клеща россиянина забрали в больницу с лихорадкой.

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