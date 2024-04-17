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Эксперт перечислила туристические направления, подходящие для майских праздников

Турэксперт Гончар: для отдыха на майских праздниках подойдет Калмыкия

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Depositphotos

Для отдыха на майских праздниках стоит рассмотреть Калмыкию с цветущими маковыми полями. Такой совет в беседе с РИАМО дала заведующая кафедрой иностранных языков факультета экономики и менеджмента Московского областного филиала Президентской академии Алла Гончар.

«А если хочется вернуться в зиму — холодный Ямал, где можно узнать о быте северных кочевников. Насладиться провинциальным спокойствием, старинной архитектурой и уютной малоэтажной застройкой — это во Владимир, Суздаль», — сказала Гончар.

Для пляжного отдыха она посоветовала рассмотреть Краснодарский край, Сочи или Египет. В последнем, по ее словам, еще нет устрашающей жары, но море уже теплое.

Также, по ее мнению, майские праздники можно провести в Белоруссии, прогулявшись по Минску и заехав в Беловежскую пущу.

В пресс-службе Минэкономразвития РФ до этого рассказали, что к концу 2024 года турпоток между странами БРИКС может вырасти в 3,5 раза по сравнению с 2023-м, до 5 млн человек. Это станет возможным благодаря реализации «дорожной карты» по туристическому обмену стран альянса с этого по 2026 год.

Ранее аналитики составили портрет иностранного туриста в России.

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