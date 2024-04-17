Врач объяснила, как мужчине долго поддерживать здоровый цвет лица

Чистка и пилинг в домашних условиях помогут мужчинам долго поддерживать здоровый цвет лица. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач-дерматолог, косметолог клиники Dega Елена Калимуллина.

«Мужская кожа, в отличие от женской, менее капризная и очень «благодарная», поэтому для сохранения красоты и молодости банальное соблюдение домашнего ухода дает достаточно хороший и выраженный эффект», — сказала Калимуллина.

Она добавила, что мужчинам, которые хотят сохранить молодость, помимо домашнего ухода следует периодически делать ботулинотерапию.

До этого Калимуллина рассказала, что самой популярной косметологической процедурой у мужчин является ботулинотерапия в «мягкой» технике, то есть с сохранением мимической активности, но с выраженным эффектом лифтинга. По ее словам, пациенты часто отдают предпочтение инъекции с использованием канюли, чтобы не было видно следов уколов на лице.

Ранее сообщалось, что российские аптеки резко увеличили продажи ботокса и его аналогов.