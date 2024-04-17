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Ограничения на работу аэропортов Казани и Нижнекамска сняли

Росавиация: ограничения на работу аэропортов Казани и Нижнекамска сняты

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Depositphotos

В 12.03 (мск) 17 апреля ограничения на работу аэропортов Казани и Нижнекамска сняты. Об этом сообщает Росавиация.

В сообщении говорится, что в период действия временных ограничений на запасные аэродромы ушли пять воздушных судна (ВС). Отмечается, что меры вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.

Также сообщается, что экипажи ВС, авиадиспетчеры и наземные службы аэропортов предпринимали все необходимые действия для обеспечения безопасности полетов.

До этого источники сообщали, что министерство транспорта поручило усилить защиту российских аэропортов от атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Речь идет о 50 аэропортах, которые отнесены к первой и второй категориям объектов транспортной инфраструктуры (ОТИ), где существует наибольший риск внешнего воздействия или высокий потенциальный ущерб в случае возможных атак.

16 апреля международный аэропорт Дубая объявил о временном прекращении приема самолетов до улучшения погодных условий. Воздушная гавань заявила, что ее сотрудники усердно работают над тем, чтобы свести к минимуму неудобства путешественников.

Ранее в Нидерландах самолет вернулся обратно из-за тухлой рыбы на борту.

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