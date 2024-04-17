«Вокруг открытая тундра»: больше 30 машин застряли в снежном плену на дороге Аксарка-Салехард

Жительница Салехарда Анна рассказала «Газете.Ru», что уже почти пять часов стоит в снежной пробке на трассе Аксарка-Салехард без воды и еды. Всего, по ее словам, посреди тундры застряли около 30 машин, часть водителей и пассажиров уже вывезли спасатели.

«Стоим с 09:30 (07:30 мск). Машин больше 30 штук. Звонила в 10:02 в ЕДДС. Сказали — скоро поедете. Все еще не едем. Дорога не расчищена, мы выехали в 8:00. И наносит быстро. Открытая тундра вокруг. Приезжал ТРЕКОЛ «Ямалспаса». Но он набился полный. Мест не хватило уехать. Стоим дальше», — сказала Анна.

Девушка призналась, что такая долгая стоянка не была запланирована, поэтому воду и еду с собой не брала.

«Ничего нет с собой. В машине тепло, но не совсем, конечно. Тут среди застрявших даже семьи с детьми были, дети большие — лет 12-14», — добавила Анна.

На дороге Аксарка-Салехард организована операция по спасению людей.

17 апреля несколько десятков машин при выезде из Аксарки — села в Ямало-Ненецком автономном округе, попали в снежный плен. Из-за сильной метели дорогу практически полностью замело.

По данным администрации Салехарда, на место выехала группа спасателей «Ямалспас» на вездеходе ТРЭКОЛ для эвакуации людей. Поиски осложняются сильным ветром и осадками.

До этого на территории округа было объявлено штормовое предупреждение. Порывы ветра достигают 25 метров в секунду. Закрыты все зимние и часть региональных дорог.

Ранее более двух тысяч россиян застряли в ОАЭ из-за рекордных ливней.