Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Вокруг открытая тундра»: больше 30 машин застряли в снежном плену на дороге Аксарка-Салехард

Жительница Ямала застряла на дороге Аксарка-Салехард и уже 4 часа ждет помощи спасателей

Жительница Салехарда Анна рассказала «Газете.Ru», что уже почти пять часов стоит в снежной пробке на трассе Аксарка-Салехард без воды и еды. Всего, по ее словам, посреди тундры застряли около 30 машин, часть водителей и пассажиров уже вывезли спасатели.

«Стоим с 09:30 (07:30 мск). Машин больше 30 штук. Звонила в 10:02 в ЕДДС. Сказали — скоро поедете. Все еще не едем. Дорога не расчищена, мы выехали в 8:00. И наносит быстро. Открытая тундра вокруг. Приезжал ТРЕКОЛ «Ямалспаса». Но он набился полный. Мест не хватило уехать. Стоим дальше», — сказала Анна.

Девушка призналась, что такая долгая стоянка не была запланирована, поэтому воду и еду с собой не брала.

«Ничего нет с собой. В машине тепло, но не совсем, конечно. Тут среди застрявших даже семьи с детьми были, дети большие — лет 12-14», — добавила Анна.

На дороге Аксарка-Салехард организована операция по спасению людей.

17 апреля несколько десятков машин при выезде из Аксарки — села в Ямало-Ненецком автономном округе, попали в снежный плен. Из-за сильной метели дорогу практически полностью замело.

По данным администрации Салехарда, на место выехала группа спасателей «Ямалспас» на вездеходе ТРЭКОЛ для эвакуации людей. Поиски осложняются сильным ветром и осадками.

До этого на территории округа было объявлено штормовое предупреждение. Порывы ветра достигают 25 метров в секунду. Закрыты все зимние и часть региональных дорог.

Ранее более двух тысяч россиян застряли в ОАЭ из-за рекордных ливней.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами