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Россиянин прострелил ногу сыну-подростку в «воспитательных целях»

Shot: в Карелии мужчина прострелил ногу сыну-подростку

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FotograFFF/Shutterstock

В Петрозаводске мужчина дважды выстрелил в ногу 16-летнему сыну во время ссоры. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

В больницу Петрозаводска был оставлен 16-летний юноша с ранением ноги, одна из пуль застряла в бедре школьника. Мальчик рассказал врачам и полицейским, что в него несколько раз выстрелил собственный отец.

По предварительной информации, во время очередной ссоры мужчина достал травматический пистолет «Оса» и прострелил сыну ногу. Пострадавший находится в отделении травматологии.

Мужчину допрашивают полицейские, известно, что оружие официально зарегистрировано, житель Карелии работает монтером, проблем с законом не имел. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Ингушетии старшеклассник ранил из отцовского охотничьего карабина сестру. Ученик 11 класса упражнялся в меткости дома, он взял охотничий карабин «Сайга» и случайно выстрелил в старшую сестру. Юноша немедленно вызывал сестре скорую помощь, 25-летнюю пострадавшую с большой кровопотерей и переломом бедра госпитализировали, она находится в отделении реанимации в тяжелом состоянии.

Ранее в Дагестане школьница случайно выстрелила себе в голову из винтовки.

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