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Россиянам рассказали, как определить фейковое приложение банка

Менеджер Саблин: фейковые приложения банков можно распознать еще до скачивания

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Depositphotos

Фейковые банковские приложения опасны тем, что с их помощью мошенники получают доступ к настоящим мобильным банкам и данным пользователя. Причем зачастую человек не сразу замечает кражу средств со своего счета, предупреждает менеджер по развитию бизнеса Axoft Сергей Саблин. В беседе с телеканалом «360» он призвал перед скачиванием приложения обращать внимание на некоторые его характеристики.

С помощью вирусного приложения преступники могут не только украсить деньги, но и оформить кредиты на пользователя, отметил эксперт. Он обратил внимание, что распознать поддельный софт часто можно по ошибкам в названии и оформлении приложения.

Еще один признак фейкового приложения – небольшое количество скачиваний. Причем большое количество хороших отзывов должно насторожить, а не успокоить пользователя, подчеркнул Саблин. Также он призвал обращать внимание на разработчика, подчеркнув, что настоящие приложения должны принадлежать компаниям, а не физлицам.

При скачивании поддельного мобильного банка, он в первую очередь запросит доступ к личным данным, а сам смартфон начнет работать медленнее, отметил эксперт. В этом случае следует немедленно удалить приложение и заблокировать банковскую карту, заключил он.

Напомним, недавно стало известно, что в магазине приложений App Store появились фейковые версии приложений крупных российских банков, которые крадут данные и угрожают россиянам потерей денег. По данным МВД, в первую очередь это касается клиентов ВТБ и «Тинькофф Банка».

Россиянам ранее назвали правила противостояния телефонным мошенникам.

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