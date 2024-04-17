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Жителей Севастополя предупредили о стрельбе из-за учений флота

Глава Севастополя Развозжаев предупредил о звуках стрельбы из-за учений ЧФ

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Евгений Биятов/РИА Новости

В прибрежных районах Севастополя Черноморский флот (ЧФ) России проводит учения по противоподводно-диверсионной обороне (ППДО) с использованием реактивных бомбометов. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Флот проводит тренировки расчетов ППДО со стрельбой из различных видов стрелкового оружия», — написал градоначальник.

Согласно его информации, тренировочные стрельбы ориентировочно продлятся до 12.30 по московскому времени и затронут районы Северного и Южного молов, а также Стрелецкой бухты и мыса Херсонес.

«В городе все спокойно», — подчеркивается в публикации.

В феврале Развожаев заявил, что в местных чатах и пабликах города появилась провокационная информация о якобы подготовке к стрельбе в школах. Развожаев призвал родителей школьников не пересылать провокационные сообщения и не делиться подобной информацией в переписках.

Ранее жителей Севастополя предупредили об учениях флота.

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