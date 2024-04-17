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Названа самая популярная косметологическая процедура у российских мужчин

Косметолог Калимуллина: популярной процедурой у мужчин является ботулинотерапия

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Unsplash

Самой популярной косметологической процедурой у мужчин является ботулинотерапия в «мягкой» технике, то есть с сохранением мимической активности, но с выраженным эффектом лифтинга. Об этом в интервью РИАМО рассказала врач-дерматолог и косметолог клиники Dega Елена Калимуллина.

Она отметила, что часто мужчины предпочитают инъекции с использованием канюли, чтобы не было видно следов уколов на лице.

«Благодаря канюле, тупоконечной игле, можно с двух точек прокола выложить препарат для уплотнения и увлажнения кожи с боковых поверхностей кожи, достигая центральных», — пояснила врач.

Самые эффективные препараты, по ее словам, — это гидроксиапатит кальция и полимолочная кислота, а также инъекции на основе гиалуроновой кислоты.

В конце 2023 года РБК со ссылкой на статистику одного из участников рынка данных системы маркировки «Честный знак» сообщало, что за два года продажи препаратов группы ботулотоксинов (популярный в косметологии «Ботокс» и его аналоги) в российских аптеках выросли в три раза.

Врач-косметолог, дерматовенеролог «Клиники профессора Юцковской Анастасия Сайбель до этого отмечала, что инъекции ботулотоксина могут не дать желаемого эффекта в случае изменения иммунного статуса и дефицита цинка.

Ранее врач рассказала, какие проблемы не решить с помощью пластической хирургии.

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