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Названо число российских туристов в ОАЭ

Минэкономразвития: в ОАЭ находятся около 2 тысяч туристов из России

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Ahmed Jadallah/Reuters

Около 2 тысяч организованных российских туристов находятся в ОАЭ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства экономического развития России.

По информации российских туроператоров, все российские туристы обеспечены жильем и горячим питанием. Отмечается, что туроператоры находятся в контакте с компаниями-перевозчиками и партнерами в ОАЭ.

В Минэкономразвития добавили, что следят за ситуацией с задержкой вылета россиян из ОАЭ.

На Эмираты обрушились сильнейшие ливни, из-за чего перестал работать самый загруженный аэропорт мира в Дубае. Сначала самолеты пытались взлетать по залитым водой полосам, но в итоге рейсы пришлось массово отменять.

По затопленным дорогам до терминалов не могут добраться рабочие и пилоты, а российские туристы были вынуждены ночевать на полу и скамейках в зале ожидания без помощи от авиакомпаний и туроператоров.

Накануне глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила, что из-за рекордных дождей из ОАЭ не могут улететь около 2,5 тыс. россиян.

Ранее отели Дубая стали продлевать проживание российских туристов.

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