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Россиянин обстрелял и избил шваброй соседа по коммуналке и его гостей

Mash: в Челябинской области мужчина обстрелял и избил соседа из-за шума

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Shutterstock

Житель Челябинска устроил стрельбу в коммунальной квартире и напал на соседа и его гостей. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Инцидент произошел в коммунальной квартире в Миассе, житель Челябинска снимал комнату, владелец квартиры жил в этой же квартире. В один из дней арендодатель собрал у себя компанию гостей, не предупредив об этом арендатора.

Мужчина не смог смириться с шумом, он вооружился пистолетом и пошел выяснять отношения. Челябинец дважды выстрелил в гостью и владельца квартиры, затем схватил металлическую швабру и избил ею мужчину. Пострадавших госпитализировали с огнестрельными ранениями, нападавший задержан у него изъят пистолет. Обстоятельства конфликта устанавливаются.

До этого сообщалось о том, что жителя Петербурга подозревают в нападении на соседа по коммунальной квартире. Мужчина ворвался в комнату соседа с оружием и стал угрожать. Во время конфликта второму участнику удалось спрятаться в шкафу. Нападавший заподозрил, что сосед спрятал его ключи от квартиры.

Ранее жители ростовского ЖК обратились в суд из-за соседа, который поселил в квартире свинью.

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