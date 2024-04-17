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Политолог оценил инициативу Калининградских властей о поддержке репатриантов

Политолог Перла: финансировать репатриантов необходимо из федерального бюджета

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Виталий Невар/РИА Новости

Политический обозреватель Андрей Перла в беседе с Tsargrad.tv оценил инициативу властей Калининградской области о поддержке репатриантов. По его мнению, 135 тысяч рублей в течение полугода — это солидная нагрузка на региональный бюджет, однако этого недостаточно для полной адаптации переселенца. Поэтому компенсация должна идти из федерального бюджета, считает политолог.

«Можно прикинуть, сколько денег нужно: я бы сказал, в размере средней зарплаты по региону на человека. В месяц. 6 месяцев подряд. Тогда программа будет реально привлекательной. И люди будут адаптироваться», — сказал Перла.

Учредитель телеканала Константин Малофеев в свою очередь поблагодарил губернатора Калининградской области Антона Алиханова за введение в регионе мер поддержки для репатриантов.

По словам Алиханова, Калининградская область стала первым регионом РФ, который будет поддерживать тех, кто возвращается на Родину. Репатрианты смогут получить разовую выплату в размере 32 тысяч рублей на человека. Кроме того, будут компенсироваться фактически подтвержденные расходы на социальную адаптацию.

Глава региона отметил, что под расходами на социальную адаптацию понимаются медицинское освидетельствование, признание ученых степеней, званий и образования, квалификации, полученных за рубежом, а также аренда квартиры в течение полугода. Общая сумма компенсации не должна превышать 135 тысяч рублей.

Ранее в России предложили создать институт репатриации.

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