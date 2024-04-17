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В России продолжат работу над декриминализацией медицинской деятельности

«ПГ»: законопроект о декриминализации медицинской деятельности будут дорабатывать

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Законопроект, направленный на декриминализацию деятельности по оказанию медицинской помощи, в России будут дорабатывать, потому что он «не отвечает критериями определенности и ясности и нуждается в уточнении». Об этом сообщает «Парламентская газета».

Глава Комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев отметил, что данный документ играет большую роль для представителей медицины в стране, однако, ему нужно пройти несколько этапов, в том числе, оценку правовым управлением.

«Мы получили ответ из правового управления Госдумы о том, что некоторые положения документа нуждаются в доработке, требуют уточнения определенных позиций», — отметил депутат.

Однако, по словам доктора медицинских наук, депутата Госдумы Айрата Фаррахова, это является рабочей ситуацией. В целом проект закона нашел отклик у правительства, коллег и избирателей, уверен он.

«Сейчас мы готовим проект закона к первому чтению и, конечно, совместно с юристами и представителями правового управления обговорим, какие правки нужно внести в документ, учтем все пожелания и внесем точные трактовки», — сказал Фаррахов.

21 марта в Госдуму внесли проект закона, направленный на декриминализацию медицинской деятельности. В пояснительной записке к законопроекту сказано, что инициатива призвана повысить престиж врачебной профессии и декриминализовать медицинскую деятельность путем корректировки терминов «медицинская помощь» и «медицинская услуга». Проект закона предполагает внесение изменений в ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и закон РФ «О защите прав потребителей».

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что в России создадут платформу, которая поможет в медицине.

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