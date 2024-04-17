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«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве

Гидрометцентр: «желтый» уровень опасности объявили в Москве с 18 до 19 апреля

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Владимир Астапкович/РИА Новости

С 18 до 19 апреля в Москве будет действовать «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы и дождей. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на Гидрометцентр России.

«Дождь, период предупреждения – с 21:00 18 апреля до 9:00 19 апреля. Местами сильный. Местами гроза, период предупреждения – с 21:00 18 апреля до 9:00 19 апреля», – говорится в сообщении.

Аналогичное предупреждение объявлено в Подмосковье.

До этого синоптики предупреждали москвичей, что по итогам текущей недели в столице выпадет месячная норма осадков.

В марте директор природоохранных программ общероссийской общественной организации «Зеленый патруль», эколог Роман Пукалов заявил, что изменение климата станет для России серьезным вызовом и скажется как на южных, так и на северных регионах. Он предупредил, что новые климатические условия приведут к длительной жаре, засухам, наводнениям и другим экстремальным природным явлениям.

Ранее сотни россиян застряли в ОАЭ из-за непогоды.

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