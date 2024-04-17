«БАДы не помогут»: врачи объяснили причины хронического переедания сладкого

Если человек страдает из-за хронического переедания сладкого, то прием витаминов и БАДов не поможет ему решить эту проблему, уверена врач-эндокринолог Видновской КБ Минздрава МО Мария Калошина. Чаще всего перекос рациона в сторону сладостей становится способом борьбы со стрессом, поэтому эффективнее будет помощь психотерапевта, заявила она Общественной Службе Новостей.

Получить быстрые углеводы из сладкого человек хочет при необходимости глюкозы. Часто мозг требует ее в стрессовых реакциях, так как внутренний запас глюкозы в виде глюкогена из печени в этом случае тратится, отметила врач.

«Это древнейший механизм, который включается в различных ситуациях — начиная от болезней и каких-либо происшествий, заканчивая неприятностями в личной жизни, которые заставляют испытывать чувство тревоги и запускать механизмы стрессовой реакции», — пояснила Калошина.

Нормальное потребление сладкого не так опасно, так как оно перерабатывается в глюкозу, а излишки откладываются в печень в виде гликогена, отметила врач. Однако при хроническом переедании сахара рацион становится сильно калорийнее, что приводит к набору лишнего веса и развитию многих заболеваний.

Зачастую люди пытаются избавиться от привычки есть сладкое с помощью приема различных добавок, однако лучше всего обратиться к психотерапевту, убеждена врач. Она порекомендовала заменить сладости на мерее калорийные продукты, а также отказаться от скрытых сахаров – к примеру, в йогуртах, хлопьях и прочих продуктах.

«Десерт лучше оставить в виде одного приема пищи в день. Пусть это будет самое любимое сладкое, но всего лишь раз за день!» — заключила врач.

Напомним, врачи считают, что тяга к сладкому возникает при несбалансированном, нерегулярном питании или хроническом стрессе. Она обусловлена зависимостью от получения простого и легкого дофамина.

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