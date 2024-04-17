Целевой аудиторией новой серии роликов «Росгосстраха» стала молодежь

«Росгосстрах» представил серию ироничных видеороликов, наглядно показывающих, в каких ситуациях может быть полезен страховой полис.

В компании рассчитывают привлечь внимание молодой аудитории и полагают, что получившийся креатив может повторить успех рекламы 20-летней давности, разлетевшейся на цитаты.

Авторы роликов обыгрывают страхи владельцев квартир и автомобилей, зачастую переживающих о безопасности своего имущества. Например, в одном из роликов появляется семья, которая готовится отправиться в отпуск. Как только родители с детьми закрывают дверь квартиры, они видят, как по лестнице поднимается шумная компания молодых людей, явно направляющихся на вечеринку этажом выше. Владельцам квартиры становится тревожно за свою собственность, и они решают отказаться от поездки.

«Я так мечтала не поехать в отпуск!», — заявляет мать семейства.

Герои другого видео — молодые видеоблогеры, которые рассказывают подписчикам о способах защиты от несчастных случаев. Но прямо во время съемки авторов контента сбивает курьер на велосипеде, отвлекшийся на свой смартфон.

В другом ролике автолюбителю, не купившему полис каско, советуют оставлять бампер дома — иначе за ремонт не расплатиться.

По стилистике новые ролики напоминают те, что «Росгосстрах» выпустил в 2003 году. Тогда непривычная для финансового сектора реклама настолько понравились аудитории, что фразы из роликов стали мемами, а бренд приобрел широкую известность. Нынешняя рекламная кампания — это продолжение хорошей традиции, отмечают в «Росгосстрахе», но теперь она рассчитана на более молодую аудиторию.

Нестандартный, веселый подход к финансовой теме поможет привлечь внимание молодежи, уверены в «Росгосстрахе». Эти ироничные видеоролики демонстрируют, что страхование — один из самых простых и действенных способов финансово защитить себя от серьезных неприятностей, а своевременно оформленный полис позволит смотреть на проблемы с юмором, считают в компании.

Ролики опубликованы в официальном сообществе компании в социальной сети «ВКонтакте» и на сайте «Росгосстраха».