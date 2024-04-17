В Петербурге две школьницы поставили сверстника на колени и залили ему лицо перцовкой

В Красногвардейском районе Петербурга две подруги поставили сверстника на колени и распылили ему в лицо перцовый баллончик. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел на территории одной из школ в Красногвардейском районе Петербурга. Две старшеклассницы заставили юношу встать на колени и угрожали ему перцовым баллончиком. Подросток с ушибом глаза обратился в правоохранительные органы.

По предварительной информации, восьмиклассник некоторое время встречался с одной из нападавших, он слил в сеть откровенные фотографии девочки, из-за чего подруги решили его наказать. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

До этого сообщалось, что в Приморском районе Петербурга группа подростков жестоко избила младшеклассника. Ребенка насильно затащила на стройку группа подростков, школьники проломили мальчику голову. Подростки не давали ему позвонить, пострадавшему удалось сбежать от своих мучителей.

Ранее мужчина избил подростка молотком и распылил ему в глаза перцовый баллончик.