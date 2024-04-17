Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге две школьницы поставили сверстника на колени и залили ему лицо перцовкой

«Фонтанка»: в Петербурге школьницы отомстили сверстнику, поставив его на колени

close
100%
Depositphotos

В Красногвардейском районе Петербурга две подруги поставили сверстника на колени и распылили ему в лицо перцовый баллончик. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел на территории одной из школ в Красногвардейском районе Петербурга. Две старшеклассницы заставили юношу встать на колени и угрожали ему перцовым баллончиком. Подросток с ушибом глаза обратился в правоохранительные органы.

По предварительной информации, восьмиклассник некоторое время встречался с одной из нападавших, он слил в сеть откровенные фотографии девочки, из-за чего подруги решили его наказать. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

До этого сообщалось, что в Приморском районе Петербурга группа подростков жестоко избила младшеклассника. Ребенка насильно затащила на стройку группа подростков, школьники проломили мальчику голову. Подростки не давали ему позвонить, пострадавшему удалось сбежать от своих мучителей.

Ранее мужчина избил подростка молотком и распылил ему в глаза перцовый баллончик.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами